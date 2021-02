Van Gucht over besmettingen: “Grote toename in Limburg is intussen stilgevallen”

LEES OOK. Mondmaskers voortaan ook aangeraden op kantoor, sjaal geen alternatief meer

“De plateaufase houdt verder aan. De besmettingscijfers kennen nu al 10 weken een golfbeweging. De ziekenhuisopnames en de overlijdens blijven over dezelfde periode eerder licht dalend en dat is goed nieuws”, zei Van Gucht. De stijging van het aantal besmettingen is te verklaren door een stijging in het aantal testen.

“De toename doet zich bijna overal voor”, gaat Van Gucht verder. Behalve in Antwerpen en in Brussel. De grote toename die we in Limburg zagen, is ondertussen teruggevallen tot 8 procent. Momenteel is de grootste stijging te merken in Luxemburg met plus 52 procent. Over het algemeen lijken de toenames nu groter in het zuiden dan in het noorden van het land.”

Kinderen en tieners

“We zien stijgingen in het aantal besmettingen in de meeste leeftijdsgroepen, maar de sterkste stijging blijven we zien bij kinderen en tieners”, aldus Van Gucht. “Met respectievelijk plus 40 en plus 32 procent. Deze toenames zijn nu wel minder uitgesproken dan vorige week.”

De verklaring daarvoor is de toename in het aantal testen bij kinderen en tieners en de grote testcampagne in de scholen.

Ziekenhuizen

Vanuit de ziekenhuizen komt vervolgens een positief geluid. “De ziekenhuisopnames volgen de dalende trend die eind vorige week reeds was ingezet. Het gaat nu om twaalf procent minder dan de week ervoor. Enkel in provincie Namen zien we nog een toename”, zei Van Gucht. De overlijdens blijven rond hetzelfde niveau fluctueren.

Beperkte impact

Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, was ook aanwezig op de persconferentie. Hij gaf er een stand van zaken over de grootse vaccinatiecampagne. “De vaccinatie met Pfizer-vaccin in de woonzorgcentra gaat onverminderd voor. Tegelijk hebben we ook al huisartsen en thuisverpleegkundigen die verbonden zijn aan woonzorgcentra gevaccineerd. De bijwerkingen blijken mild te zijn”, zei Ramaekers.

“De vaccinatie in de ziekenhuizen, die twee weken geleden werd opgestart, was in de eerste plaats voor zorgverleners op de spoed, de dienst intensieve zorg en de Covid-afdeling. In 40 ziekenhuizen wordt hiervoor het Pfizer-vaccin gebruikt omdat zij het vaccin op zeer lage temperatuur kunnen bewaren. In andere ziekenhuizen wordt het Moderna-vaccin gebruikt. Voor deze week wordt een levering van 25.200 in plaats van 31.200 Moderna-dosissen verwacht. De verminderde levering zal een beperkte impact hebben.”

In totaal zijn er voor deze week meer dan 64.000 vaccinaties voorzien. Ook de tweede dosis voor bewoners van de woonzorgcentra wordt ingezet.

AstraZeneca

“Ondertussen werden er meer dan 280.000 mensen gevaccineerd of om en bij de 3 procent van de volwassen Belgische bevolking”, zei Ramaekers. “Momenteel liggen we in lichte mate voor op ons oorspronkelijk vaccinatieschema in de woonzorgcentra.”

Ramaekers zei ook dat er momenteel gewacht wordt op het advies van de Hoge Gezondheidsraad over welke doelgroepen het best met het AstraZeneca-vaccin worden ingeënt. Maar door een verminderde levering zal op korte termijn de opstart van de vaccinaties in februari en maart vertraging kunnen oplopen. “In april verwachten we naast AstraZeneca ook grotere hoeveelheden van Pfizer en misschien ook het Janssen-vaccin.”

“Als de verwachte leveringen plaatsvinden, dan kunnen we het schema om voor de zomer te beginnen met het vaccineren van de gezonde volwassen behouden. Maar we beseffen dat de situatie veel flexibiliteit vraagt.”