Marc Van Ranst reageert op boete voor skiërs: “Zo wordt het extra reistaks”

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano dat tien­duizenden Belgen die in januari uit een rode zone in het buitenland waren teruggekeerd, de verplichte test op dag 1 en 7 na aankomst niet ondergingen. Dat is strafbaar. Op 19 januari bepaalde het College van Procureurs-Generaal, dat het Belgische vervolgingsbeleid vormgeeft, dat inbreuken gesanctioneerd zouden worden met een minnelijke schikking van 250 euro. Ook wie een hoogrisicocontact had met iemand die besmet is, dient zich te laten testen.

“We krijgen automatisch lijsten, en op basis daarvan zullen we boetes uitschrijven”, zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in januari aan VRT. Maar dat gebeurt niet. Geen enkele van de betrokken instanties heeft weet van uitgeschreven boetes, blijkt uit een rondvraag van onze zusterkrant De Standaard.

“Tienduizenden terugkomende reizigers vegen hun voeten aan de coronamaatregelen van de regering, en de handhaving laat te wensen over”, reageert Marc Van Ranst.

Vertrekken

Maar niet alleen de teruggekeerde reizigers zorgen voor frustratie. Sinds 27 februari geldt er voor ons land een verbod op niet-essentiële reizen. Dat verbod geldt tot 1 maart. Reist u toch voor toeristische of recreatieve doeleinden en de politie houdt u tegen dan zijn er twee opties. Dat schrijft Het Laatste Nieuws die een document van de federale politie konden inkijken. Ofwel houdt de persoon zich aan de regels en keert terug, ofwel zet hij zijn reis verder. “Indien ze toch willen vertrekken: proces-verbaal (maar toch laten vertrekken)”, schrijft het document, dat HLN kon inkijken, in dat geval voor.

“Als de politie vertrekkende ski-reizigers enkel een boete geeft, maar toch laat vertrekken omdat ze ‘hun straf toch al gehad hebben’ geeft dit een verkeerd signaal. Alsof ze bij dronken bestuurders een boete innen en dan weer laten verder rijden ‘omdat ze hun straf gehad hebben’”, zegt Van Ranst.

“Op die manier wordt die 250 euro boete een soort extra reistaks die rijke mensen met de glimlach betalen zodat ze in alle exclusiviteit op minder drukke pistes kunnen skiën, omdat minder vermogende gezinnen zich geen vier maal 250 euro kunnen veroorloven.”

