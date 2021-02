Kristel A. (27) staat deze week samen met de vader van haar kinderen voor het assisenhof van Leuven terecht voor de moord op haar ex in de nacht van 1 op 2 december 2018 in Aarschot. Een derde man die voor haar charmes viel, probeerde A. vorig jaar met een helikopter uit de gevangenis van Berkendael te bevrijden. Portret van een femme fatale uit Glabbeek.