Vier agenten zijn maandag voor de Brugse correctionele rechtbank verschenen voor nalatigheid na de zelfmoord van Lea Engelen (69). De van oorsprong Balense vrouw pleegde in juli 2019 zelfmoord in een politiecel in Knokke. Volgens haar dochter had de zelfmoord voorkomen kunnen worden. “Ik dacht dat mijn mama in veilige handen was.”