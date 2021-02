Een 27-jarige Roemeen is maandag veroordeeld tot vier jaar cel, omdat hij zijn vriendin geslagen had. De rechtbank vond het ook bewezen dat hij als haar pooier had opgetreden, wat hij altijd ontkend heeft. Hij had haar werkzaamheden gecontroleerd via een verborgen camera in een teddybeer. De man kreeg een jaar meer dan het openbaar ministerie gevorderd had.