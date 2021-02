Dalle wil versoepelingen voor jeugd niet laten afhangen van vaccinatie

LEES OOK. Vanaf maandag beperkte buitenactiviteiten voor jongeren

“We zijn ons er absoluut van bewust dat dit een heel moeilijke periode is, ook voor jongeren van boven de 18 jaar”, aldus de minister maandag in Sint-Niklaas, bij de voorstelling van een informatiecampagne voor de jeugd. “Het is onze absolute vraag dat van zodra versoepelingen mogelijk zijn, dat we dan zeker ook meer mogelijk maken voor kinderen en jongeren. Zij hebben het vandaag bijzonder zwaar te verduren.”

In een open brief die maandag is gepubliceerd, riepen verschillende bekende, bezorgde ouders en volwassenen op om kinderen en jongeren voorrang te geven bij versoepelingen én bij de vaccinatie. “De vraag van de vaccinatie en de manier waarop dat moet gebeuren, is een vraag voor virologen en voor de vaccinatiestrategie”, zegt Dalle. “Waar ik voor pleit, is dat als er versoepelingen mogelijk zijn, om in eerste instantie zeker ook naar kinderen en jongeren te kijken. En dat niet te laten afhangen van de vraag of die kinderen of jongeren op dat moment gevaccineerd zijn.”

Wie nu een vaccinatie heeft gekregen, heeft niet meer rechten dan anderen, aldus de minister. Hij hoopt dat de aankomende krokusvakantie de laatste vakantie zal zijn met zulke strenge regels. Nu moeten eerst de regels worden gerespecteerd, zo veel mogelijk mensen een vaccin krijgen en dan werk gemaakt worden van meer vrijheden voor iedereen, “zeker ook voor kinderen en jongeren”. “Maar laten we dat alsjeblieft niet afhangen van wie wel en wie niet is gevaccineerd”, klinkt het nog. “We zitten allemaal samen in deze crisis en moeten allemaal samen meer mogelijkheden krijgen.”

