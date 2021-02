Moeder van vermoorde Cassandra (6) getuigt over het drama op viaduct Vilvoorde

“Het ene moment is er niets in mijn hoofd, geen enkele gedachte. Het andere lopen de tranen onophoudelijk over mijn wangen en gutsen de herinneringen aan Cassandra binnen. Ik overleef nu, dankzij de steun van mijn lieve ouders, mijn vele vrienden en mijn zoontje dat me probeert op te beuren terwijl hij zelf veel verdriet heeft.” Letty (34), de mama van de vermoorde Cassandra, staat ons te woord en probeert haar onmetelijke verdriet onder woorden te brengen nadat haar ex zich met hun dochtertje van zes van het viaduct van Vilvoorde stortte.