Pfizer/BioNtech wil 75 miljoen dosissen extra leveren aan EU

“We werken verder aan een opschaling van de leveringen in de weken na 15 februari om de contractueel vastgelegde leveringen van het eerste kwartaal na te kunnen komen”, zei Sierk Poetting, CFO en COO van BioNtech, aan de Duitse krant Der Spiegel. “Daarnaast kunnen we in het tweede kwartaal tot 75 miljoen extra dosissen aan de Europese Unie leveren.” Volgens Der Spiegel zouden zo’n 14 miljoen van die extra dosissen naar Duitsland gaan. Hoeveel dat er voor ons land zullen zijn, is niet duidelijk.

LEES OOK. “We liggen voor op schema”, maar niet alle Belgen voor de zomer ingeënt

Die extra dosissen zullen komen uit een bijkomende bestelling van 200 miljoen dosissen die de EU bij Pfizer/BioNtech deed en zullen dus vroeger geleverd worden dan verwacht.

Puurs

Dat er na wat vertragingen nu toch meer dosissen kunnen geleverd worden, ligt volgens Poetting aan drie elementen. De aanpassingen aan het productieproces in de fabriek van Pfizer in Puurs zouden voltooid zijn, de productie in het Duitse Marburg zou kunnen opgestart worden en Pfizer zou ook hun Europees productienetwerk verder uitgebreid hebben. In december 2020 had het bedrijf slechts drie partners, terwijl dat er nu al dertien zijn.

Door die ontwikkelingen maakt Pfizer zich sterk om op wereldschaal ook veel meer vaccins te kunnen leveren. “Om aan de gestegen wereldwijde vraag te kunnen voldoen, plannen we in het jaar 2021 zo’n 2 miljard dosissen van ons Covid-19-vaccin te kunnen produceren”, zegt Poetting. Origineel had Pfizer gezegd ‘slechts’ 1,3 miljard vaccins te kunnen produceren. “De maatregelen om ons productieproces op te schalen, lopen volgens plan.”

LEES OOK. Astrazeneca gaat nu toch meer dosissen van zijn vaccin leveren aan Europese Unie

(sgg)