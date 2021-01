Dan toch duidelijkheid voor muzikanten: repeteren is verboden

Tina Schoutens van ST Events in Ruisbroek zit met de handen in het haar. “In geen tijd waren er vijftig repetitie-uren geboekt.” — © Patrick Poppe

Puurs-Sint-Amands, Mechelen

“Moedeloos word je ervan”, zegt Tina Schoutens van ST Events in Ruisbroek. Er was de voorbije dagen heel wat onduidelijkheid voor niet-professionele muzikanten en verhuurders van repetitie- en studioruimten. Volgens informatie die het Departement Cultuur, Jeugd en Media verspreidde, konden amateurs onder strikte voorwaarden met vier aanwezigen repeteren en opnemen in professionele ruimten. Intussen is het document aangepast en delen alle overheidsinstanties hetzelfde mee: niet doen.