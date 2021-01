Vrees voor coronaprotest: noodbevel afgekondigd voor hele stad Apeldoorn

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft voor de hele Nederlandse stad een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd. De maatregelen komen er uit vrees voor protest tegen de coronamaatregelen.