De Croo: “Als de kappers openen, is dat voorgoed: geen jojo”

Het Overlegcomité beslist vrijdag of de contactberoepen op 13 februari open kunnen gaan, maar premier Alexander De Croo wilde daar zondag in De Zevende Dag (Eén) niet op vooruitlopen. Hij was wel duidelijk dat een eventuele opening niet tijdelijk zal zijn. “Als we de kappers openen, dan zal het voorgoed zijn. We willen geen jojo-bewegingen”, zei hij, verwijzend naar het buitenland, waar versoepelingen vrij snel opnieuw werden ingetrokken.