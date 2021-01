Amerikanen komen uit hun bed om vaccin te halen nadat diepvriezer in ziekenhuis uitvalt

In badjassen en pyjama’s stonden ze zaterdagavond op straat aan te schuiven aan ziekenhuizen in de Amerikaanse stad Seattle, nadat gemeld werd dat iedereen die dat wilde gevaccineerd kon worden tegen het coronavirus. De reden voor die abrupte en onverwachte mededeling: een diepvriezer in een ziekenhuis was uitgevallen, waardoor een grote hoeveelheid dosissen van het vaccin onbruikbaar dreigde te worden.