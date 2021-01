In Wallonië geldt zondagochtend enkel nog voor het lagergelegen gedeelte van de Ourthe een overstromingsalarm. Daar is de rivier dus buiten de oevers getreden, zo leert de laatste evaluatie van de Waalse overheidsdienst voor de waterwegen. Elders in Wallonië waar vrijdag en zaterdag hetzelfde alarmniveau gold, zijn de waterstanden intussen gezakt. Ook de komende uren zou het water blijven zakken.