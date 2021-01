De bevoegde ministers werken met vertegenwoordigers van studenten en experts aan een speciaal systeem voor kotstudenten. Op tafel ligt de ‘kotbubbel’, een regeling waarbinnen bewoners van hetzelfde kot samen een huishouden vormen. Maar concreet is het nog niet, want volgens experts zijn er nog enkele hordes te nemen. “Het probleem is dat al die kotstudenten ook een thuissituatie hebben.”