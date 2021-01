OPROEP. Ook heel wat jongeren kregen al vaccin

In Limburg staat de teller van het aantal vaccinaties momenteel op 20.835. Het gaat voornamelijk om bewoners en personeel van de rusthuizen.

Opmerkelijk: ook een aantal Limburgse jongeren kregen al een vaccin toegediend. Meestal gaat het om jongeren die werken als stagiair in een rusthuis of een ziekenhuis. Bent u zelf 18 jaar of jonger en bent u zelf al gevaccineerd, laat het ons weten.

Jongeren die al gevaccineerd zijn en hierover willen getuigen, mogen zich hier melden.