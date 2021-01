Lommel

Het bedrijf HITA gaat dit voorjaar in Lommel op zoek naar de beste plaats voor een boring van een paar kilometer diep in de zoektocht naar heet water. Hiermee wil men woningen in de stadskern en bedrijven verwarmen én stroom opwekken. Het risico op aardbevingen waar sommige geologen voor vrezen, valt volgens het bedrijf perfect te vermijden. Lommel wordt zo in Limburg de pionier van de diepe geothermie.