Wordt Janssen onze hoop in bange dagen? Net nu Pfizer, Moderna en AstraZeneca trager leveren dan verhoopt, brengt moederbedrijf Johnson & Johnson goede resultaten naar buiten over het Janssen-vaccin tegen Covid-19. De officiële aanvraag tot goedkeuring is een kwestie van tijd. Veel kans dat Janssen zijn concurrenten snel het nakijken geeft. Want daar zijn verschillende redenen voor.