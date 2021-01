Vanaf maandag beperkte buitenactiviteiten voor jongeren

In het Staatsblad verschijnt vandaag een nieuwe ministerieel besluit over buitenschoolse groepsactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De nieuwe regels gaan maandag in en gelden tot 1 maart.

De epidemiologische situatie in ons land heeft een steeds grotere impact op de werking en de organisatie van het onderwijs. Er zijn al uitbraken van het virus vastgesteld in lagere scholen, waardoor scholen sluiten en kinderen en hun ouders in quarantaine moeten. Toch blijft het maximaal openhouden van de onderwijsinstellingen één van de belangrijkste prioriteiten.

Nadat de verschillende ministers van Jeugd begin deze week een akkoord over buitenschoolse groepsactiviteiten voor jongeren hadden bereikt en het Overlegcomité dit even later bekrachtigde, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de gemaakte afspraken nu in een nieuw ministerieel besluit gegoten.

Wat staat daarin?

- Activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen elk, begeleiders niet meegerekend.

- Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal 10 personen plaatsvinden.

- De groepen moeten altijd dezelfde zijn. Verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.

- Voor kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten zoveel als mogelijk buiten georganiseerd. Als dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht.

- Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

- Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar die al vastliggen voor de krokusvakantie (13 t/m 21 februari) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van maximaal 25 kinderen elk. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

Beperking

“Met de nieuwe maatregelen willen we het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel als mogelijk beperken, zonder hen te isoleren. Op die manier willen we de verspreiding van nieuwe, zeer besmettelijke, virusvarianten in ons land tegengaan, de scholen openhouden en de druk op de gezondheidszorg beheersbaar houden”, zegt minister Verlinden.

De nieuwe regels gaan maandag in, maar aan organisatoren van jeugdactiviteiten wordt gevraagd om die al vanaf zaterdag toe te passen. Aan ouders wordt tenslotte gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere. Omdat dit niet te handhaven valt, is het een sterke aanbeveling en geen dwingende maatregel.