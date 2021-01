Steunmechanisme voor bedrijven met zwaar omzetverlies goedgekeurd

Ondernemingen die tussen 1 april en 31 december een omzetverlies van 60 procent leden, komen in aanmerking voor een steunbedrag van 10 procent van hun omzet. Eerder toegekende steun wordt daar wel van afgetrokken. Het moet ook gaan om ondernemingen met een minimale omzet van 450.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder. De steun mag nooit meer bedragen dan 70 procent van de vaste kosten. Voor kleine ondernemingen is dat 90 procent.

“Het ergste dat we nu kunnen meemaken is een golf van faillissementen, waardoor veel mensen hun job verliezen”, zei minister van Economie Hilde Crevits vrijdag. “Dus zijn we ervan overtuigd, en vele experts met ons, dat de vele beschermingsmaatregelen die we nu nemen noodzakelijke ingrepen zijn, omdat ze de vaste kosten van bedrijven beschermen en hen zo door de crisis halen.”

De steunmaatregel moet wel nog de goedkeuring krijgen van de Europese autoriteiten.