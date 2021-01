Jeugdbewegingen teleurgesteld in uitblijven ministerieel besluit

Tienduizenden 12- tot 18-jarigen zullen dit weekend nog niet naar de Chiro of scouts kunnen gaan. De Vlaamse jeugdbewegingen hadden daar wel op gehoopt en zijn zeer teleurgesteld in de “aankondigingspolitiek” van dinsdag. Dat zeggen de jeugdbewegingen vrijdag na een spoedoverleg.

Na maanden wachten zouden tienduizenden jongeren dit weekend weer naar de jeugdbeweging kunnen. Nog eens zoveel vrijwilligers stonden klaar om op een veilige en verantwoorde manier samen te komen. “Dat dachten we tenminste”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “Tot we in de media vernamen dat de regeling pas zou ingaan op maandag 1 februari.”

De jeugdbewegingen, waaronder Chiro, Scouts, KLJ en KSA, hekelen vooral de “chaotische communicatie”, die voor de jongeren en de medewerkers op het terrein verwarrend is en valse hoop geeft. Ze roepen hun groepen dit weekend op om alleen met de min 12-jarigen samen te komen en raden sterk aan dat te doen in groepen van tien. “We hopen dat de tieners nu echt serieus worden genomen en vanaf volgende week opnieuw kunnen genieten van hun wekelijkse jeugdactiviteit.”

Wachten

Van het kabinet van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kregen de jeugdbewegingen te horen dat ze moesten “wachten op de publicatie van het ministerieel besluit”.

Van Reusel benadrukt dat de jeugdbewegingen erkentelijk blijven voor het werk van minister Dalle en zijn collega-minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om mogelijkheden te creëren voor jeugdactiviteiten. “De teleurstelling gaat over de communicatie.”