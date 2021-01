Test je vogelkennis: welk profiel hoort bij welke vogel?

“Neem allemaal pen en papier en noteer.” Neen, u zit niet in de klas maar bij voorkeur dit weekend voor het vensterraam te turen in de tuin en vogels te tellen. Want Natuurpunt doet met z’n Grote Vogelweekend een beroep op ons om het Vlaamse vogelbestand beter in kaart te brengen. Heel simpel, of toch niet zo? “Onze ervaring van de voorbije jaren heeft ons al geleerd dat er wel wat vergissingen mogelijk zijn”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert bij Natuurpunt. Hij vogelt hier daarom 4 misverstanden uit. En herken jij welk beestje achter de silhouetten zit?