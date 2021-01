Vanaf maandag sneltesten voor bezoekers in woonzorgcentra

Met de dreiging van een mogelijke derde golf en meer besmettelijke varianten, kunnen woonzorgcentra zo een extra veiligheidsstap inbouwen, volgens de Vlaamse overheid, die de sneltesten zal leveren. Het gebruik van de gratis sneltesten is vrijwillig, zowel voor de woonzorgcentra als voor de bezoekers.

“Samen met lokale medisch verantwoordelijken kan een woonzorgcentrum de epidemiologische situatie in de regio inschatten en sneltesten voorzien voor bezoekers als een extra preventieve maatregel”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dat kan ook de reflex vermijden die er nu soms toch nog is om naar een volledig bezoekersverbod te grijpen wanneer er meer besmettingen of varianten de ronde doen.”

Sneltests kunnen dus een extra middel zijn om een bezoekersstop te vermijden. “Het uitgangspunt blijft dat het niet kan om de deuren volledig te sluiten”, klinkt het in het persbericht. “Alleen bij een uitbraak en na een beslissing van de burgemeester of de gouverneur kan een tijdelijk bezoekverbod gelden, voor een beperkte tijd.” Het bezoek in woonzorgcentra blijft wél beperkt, ook na de vaccinatieronde.

Wie positief test, mag niet binnen. Wie negatief test, mag wel binnen maar moet zich aan de voorzorgsmaatregelen houden: handen wassen en een chirurgisch mondmasker dragen.