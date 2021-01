Testbus ontdekt meeste besmettingen bij kinderen tussen 5 en 12 jaar

De coronatestbus trok in de laatste weken langs 23 verschillende scholen, vooral in het Antwerpse. In totaal werden 6.598 testen afgenomen bij 5.328 verschillende leerlingen en medewerkers. 146 leerlingen en 9 leerkrachten in 18 verschillende scholen testten positief. Een opmerkelijke vaststelling: het meeste aantal positieve gevallen werd vastgesteld bij kinderen tussen 5 en 12 jaar, een groep die vroeger amper werd getest.

“Dit is een bemoedigend rapport, omdat het laat zien dat het virus en de besmettelijke variant op verschillende scholen circuleerde, maar uitbraken grotendeels uitbleven. Dat betekent dat scholen de instructies goed opvolgen”, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). De volksgezondheidsminister wil vooral massaal én snel blijven testen. “We hebben nu toch de nodige testcapaciteit. Hoe sneller je optreedt, hoe beter je een uitbraak kunt indijken. En hoe gemakkelijker het zal zijn om een school open te houden.

Eerder op de dag pleitte hij al op RTL-radio dat er geen reden was om scholen algemeen te sluiten als je dit rapport leest. Hij voegde er meteen aan toe dat er ook een strategie moet komen, voor meer herhaalde tests in het onderwijs.