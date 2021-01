Fotograaf deelt bodycambeelden van geweld tijdens rellen in Nederland

In verschillende Nederlandse steden is het de voorbije dagen tot geweld gekomen na protest tegen de coronamaatregelen. Een Nederlandse fotograaf heeft nu bodycambeelden gedeeld van het geweld zondagavond in Eindhoven. Zo wil hij laten zien hoe hevig het eraan toeging. (avh)

Heel wat relschoppers gooiden die avond ook fietsen op straat. Maar één van hen bewees dat hij uiteindelijk toch maar een klein hartje heeft, toen de eigenares van een fiets hem smeekte om haar tweewieler terug te zetten (zie video hieronder).