Vooral in Limburg blijven de coronacijfers stijgen (en niet alleen bij tieners)

“Het aantal besmettingen stijgt in Vlaanderen, is stabiel in Wallonië en daalt in Brussel", zegt Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder, aan het begin van de persconferentie. "In Vlaanderen is die stijging gelinkt aan meer besmettingen bij kinderen, wat vooral verklaard kan worden door een toename van testen in die doelgroep. Dat zien we zeker in Limburg. Maar in Limburg zien we nu ook al een stijging in de hele bevolking, met een toename van plus 38 procent. Zeker Sint-Truiden en Hamont-Achel springen in het oog.”

In de groep van kinderen onder de tien jaar ziet Sciensano meer dan een verdubbeling (128 procent) van het aantal gevallen in één week, als gevolg van die toegenomen tests op scholen. Bij tieners een toename van 43 procent. "Dit heeft ongetwijfeld te maken met de testcampagnes in de scholen. De tests zijn sterk toegenomen bij de minderjarigen, terwijl dat bij de oudere leeftijdscategorieën wat daalt."

Woonzorgcentra en bedrijven

Maar de meeste uitbraken vinden nog steeds plaats in woonzorgcentra: "33 procent vindt plaats in de wzc’s, 26 procent in bedrijven en 21 procent in scholen”, zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano. Het aantal uitbraken (meer dan 10 besmettingen) kent een lichte toename in Vlaanderen en Wallonië.

Het aandeel van de Britse variant in het totaal aantal besmettingen stijgt verder, bevestigt Van Laethem. “Het gaat nu om zo’n 20 procent van de positieve gevallen, in het begin van jauari was dat nog 9 procent.”

Bijwerkingen

Van Laethem geeft nog een overzicht van de gemelde bijwerkingen na vaccinaties: “In totaal zijn tot nu 262 meldingen van lichte bijwerkingen van het Pfizer/BioNTech-vaccin gemeld en 2 meldingen voor het Moderna-vaccin. 37 mensen meldden ernstige bijwerkingen van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Belangrijk is wel dat ernstige bijwerkingen steeds binnen de 15 dagen moeten gemeld worden, niet-ernstige bijwerkingen pas binnen een periode van 90 dagen. Dit kan een vertekend beeld geven in de verhouding. Tot nu toe zijn 14 mensen overleden kort na een vaccinatie. Al die gevallen zijn grondig onderzocht, het ging om mensen boven de 70 jaar oud, vijf waren ouder dan 90 jaar. Allen waren erg verzwakt of ernstig ziek. Er werd nooit een oorzakelijk verband met het vaccin vastgesteld. Elke week sterven honderden mensen in wzc’s, het is dus normaal dat dit ook gebeurt na een vaccinatie.”

