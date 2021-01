Unizo in het verweer tegen niet-verlenging moratorium op faillissementen

Unizo is niet te spreken over de niet-verlenging van het moratorium op faillissementen, dat dit weekend afloopt. De ondernemersorganisatie begrijpt niet waarom het moratorium voor verplicht gesloten bedrijven bij de tweede lockdown wel werd verlengd en nu niet, “terwijl ze vandaag nog even dicht zijn en hun situatie dus geen haar is veranderd”. Ze pleit ervoor om het moratorium voor deze bedrijven alsnog te verlengen net zo lang tot ze weer mogen heropenen.