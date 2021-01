Vaccin van Novavax is voor 89,3 procent doeltreffend

Uit klinische studies blijkt dat het coronavaccin van het farmabedrijf Novavax voor 89,3 procent doeltreffend is. Dat meldt het Amerikaanse bedrijf donderdag in een mededeling. Voor de Zuid-Afrikaanse coronavariant lijkt het vaccin minder goed te werken.

Een klinische proef werd uitgevoerd bij 15.000 mensen tussen 18 en 84 jaar in Groot-Brittannië. Ongeveer 27 procent van de deelnemers waren 65 jaar of ouder. Met een doeltreffendheid van 89,3 procent leunt het vaccin dicht aan tegen dat van Moderna en Pfizer/BioNTech.

De studie vond plaats toen ook de Britse variant van het virus sterk circuleerde. Uit de eerste, voorlopige onderzoeksresultaten zou blijken dat het vaccin bijna net zo effectief is tegen die variant: er werd een doeltreffendheid van 85,6 procent vastgesteld door de onderzoekers, laat het bedrijf weten.

Een proef met het vaccin die nog gaande is in Zuid-Afrika, waar een andere nieuwe virusvariant de ronde doet, wijst op een effectiviteit van 60 procent onder patiënten die niet besmet zijn met hiv.

Het bedrijf zal onmiddellijk beginnen met de ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen deze variant, klinkt het in een persbericht. De klinische studies van die nieuwe vaccins kunnen dan in het tweede kwartaal van dit jaar worden opgestart.

De resultaten worden naar verwachting gebruikt bij de aanvraag voor goedkeuring van het Novavax-vaccin in het Verenigd Koninkrijk, de EU-lidstaten en andere landen. België heeft voorlopig geen vaccins besteld bij Novavax.

"NVX-CoV2373 heeft het potentieel om een belangrijke rol te spelen in deze wereldwijde gezondheidscrisis", zegt Stanley Erck, ceo van Novavax.

Het bedrijf is al begonnen met de aanleg van een voorraad van het vaccin in zes productiefaciliteiten. Het bedrijf is van plan het vaccin te gaan produceren in acht fabrieken in zeven landen, met een snelheid van 2 miljard doses per jaar.