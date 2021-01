Minder dosissen en lagere effectiviteit voor 65-plussers: moeten we door AstraZeneca het vaccinatieplan herzien?

Moeten we ons Belgisch vaccinatieplan herzien? Dat is de vraag die momenteel beantwoord moet worden. En daarvoor wordt vooral gekeken naar de beoordeling van het Europees Geneesmiddelenagentschap vrijdag. Die twijfel komt er doordat het farmabedrijf AstraZeneca eerder liet weten dat er minder dosissen zullen geleverd worden en er bestaan ook twijfels over de effectiviteit van het vaccin voor 65-plussers. “Er is te optimistisch gepland.”

Het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigt zich vrijdag over de vraag of het coronavaccin van AstraZeneca toegelaten wordt op de Europese markt. Het zou het derde vaccin tegen Covid-19 zijn dat een voorwaardelijke vergunning krijgt, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna. En daar kijkt iedereen naar uit, want er was de laatste dagen heel wat te doen rond het vaccin van AstraZeneca.

Het vaccin zou bijvoorbeeld niet even effectief zijn voor 65-plussers. Als dat het geval is, dan moeten we in ons land het vaccinatieplan waarschijnlijk herzien. Maar volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Dat betekent inderdaad dat we de AstraZeneca-vaccins zullen moeten gebruiken bij andere groepen en onze 65-plussers die van Pfizer en Moderna zullen moeten geven”, zegt hij in De Morgen. Die twee vaccins hebben wel een bewezen effect bij ouderen. Maar volgens Moonens zal dat dan ook betekenen dat de vaccinatie van de ouderen afhankelijk zal zijn van de leveringen van die twee producenten.

Ook Jan De Maeseneer, ­professor emeritus huisartsen­geneeskunde (UGent) en lid van de werkgroep prioritisering, bevestigde dat vrijdagochtend op Radio 1. “Als we het AstraZeneca-vaccin niet kunnen gebruiken voor mensen boven de 65, zullen we strategie moeten herbekijken. Dan moeten we zien dat we voor deze groep andere vaccins gebruiken. Dat zullen we in een strategie moeten uitwerken.”

Bandieten

Maar niet enkel die effectiviteit staat ter discussie, er ontstond de afgelopen dagen ook heel wat onrust doordat AstraZenenca aangeven had veel minder dosissen te kunnen leveren dan voorzien.

Vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UZGent) zei vrijdagochtend bij Radio 1 dat dat haar niet verwondert. “Dit komt vaak voor. AstraZeneca is normaal ook geen vaccinproducent. Naar mijn mening heeft men vrij optimistisch gepland. En er zijn geen buffers nu, maar we moeten hen toch de kans geven om te optimaliseren”, zei ze.

Leroux-Roels vindt het ook jammer dat AstraZeneca een beetje als ‘bandiet’ afgeschilderd wordt. “Het doet me ergens pijn om dit te zien. Ik ben zeker akkoord dat er meer transparantie moet zijn en ze zullen ook wel lessen trekken uit de communicatie van de afgelopen dagen”, zegt ze. “AstraZeneca heeft van in het begin gezegd dat ze er geen geld uit wilden halen. Ze hebben een prijs gezet die enkel de kosten dekt en daar hebben ze zich ook aan gehouden. Ze hebben ook belangrijke aantallen gereserveerd voor ontwikkelingslanden. Het is jammer dat ze in de hoek van de bandieten komen te zitten. Ze zijn nochtans deel van de oplossing. Het is jammer.”

Er werd de vaccinologe ook gevraagd of een vaccinatiegraad van 70 procent, die al langer voorop gezet wordt, nog voldoende is. “Het is een belangrijke vraag met de opmars van nieuwe varianten. De labodata lijkt wel hoopgevend. Maar in combinatie met een hogere besmettelijkheid hebben we misschien een hogere vaccinatiegraad nodig om immuniteit te bekomen. Misschien zullen we eerder naar 80 procent moeten gaan.” (sgg)