Aantal ziekenhuisopnames licht gedaald, in totaal zijn meer dan 700.000 mensen besmet

Tussen 22 en 28 januari zijn gemiddeld 125 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een lichte daling van 1 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. In totaal zijn nu al meer dan 700.000 mensen besmet met het coronavirus in ons land.

Dat blijkt donderdagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er liggen nu 1.817 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 2 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt met 3 procent tot 323.

Het aantal besmettingen blijft stijgen. Tussen 19 en 25 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.210 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 12 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 702.437 mensen besmet met het virus.

R < 1

Nog in de periode van 19 tot 25 januari stierven gemiddeld 51 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een stijging van bijna 3 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 20.982 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Het reproductiegetal bedraagt nu 0,96. De positiviteitsratio van de afgenomen tests blijft liggen op 5,6 procent.

In totaal hebben al 243.412 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. 3.458 mensen kregen ook al hun tweede dosis. Dit komt overeen met een vaccinatiegraad voor de eerste vaccindosis van 2,12 procent van de totale Belgische bevolking en 2,64 procent van de Belgische bevolking ouder dan 18 jaar

(belga)