De Vlaams-Brabantse logiesector is zwaarder getroffen door de huidige coronapandemie dan de rest van Vlaanderen. Dat zegt de provincie Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant is een daling van 60,2 procent opgetekend, terwijl het in de rest van Vlaanderen om een daling van 50,2 procent ging.