“Communist” Gwendolyn Rutten mikpunt van spot na tweet over coronavaccins

Voormalig Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is donderdagochtend op sociale media het mikpunt van spot van beide zijden van het politieke spectrum, na een bericht waarin ze ervoor pleitte om van vaccins tegen het coronavirus “publiek goed” te maken.

“Covid-19 vaccins zouden publiek goed moeten zijn. Geen patenten, geen monopolies. In plaats van samenlevingen te verdelen: deel de kennis, stel ze open, maak het beter. Openheid als antwoord op frustraties, lockdowns en de tol van mensenlevens.”

Dat schreef Rutten donderdagochtend op Twitter. Een opmerkelijk pleidooi voor een liberale, normaliter toch voorvechters van de vrije markt.

Dat vonden ook politici aan de rechterzijde van het politieke spectrum, met name bij N-VA. “Mevrouw, het is net dankzij de competitie (de vrije markt, misschien herinnert u zich die nog) dat er aan een recordtempo een veelvoud aan werkende vaccins ontwikkeld werd. Sire, er zijn geen liberalen meer”, schreef Johan Van Overtveldt (N-VA).

“Je moet het PVDA meegeven, als kleine partij het liberalisme infiltreren, overnemen en begraven”, klonk het dan weer sarcastisch bij Lorin Parys (N-VA).

PVDA: “De debatfiches van Egbert Lachaert kunnen in de vuilbak”

Een sentiment dat lacherig geëchood werd door Peter Mertens, voorzitter van PVDA. “Altijd content om te zien dat PVDA weegt op de debatten. Dank ook aan Gwendolyn Rutten om mijn boek ‘Ze zijn ons vergeten’ te lezen, met hoofdstuk over publieke vaccins. Jammer voor Egbert Lachaert. Die kan zijn debatfiches over PVDA en populisme in de vuilbak kieperen.”

En ook Raoul Hedebouw (PVDA) schreef: “Als nu zelfs de Open Vld en Gwendolyn Rutten het standpunt van de PVDA overnemen, dan voel je dat er iets aan het bewegen is. Wij gaan door met onze strijd om van vaccins een publiek goed te maken!”