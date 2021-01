PODCAST. Beluister hier de drie delen van ‘De Man met de Gouden Handen’

Het Belang van Limburg lanceerde deze week de nieuwe podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’. Heb jij de eerste driedelige episode ‘De Man met de Gouden Handen’ over de zaak-Peigneux gemist? Dan kan je ze hier allemaal beluisteren.

De zaak-Peigneux zette in 1993 heel Tongeren in rep en roer wanneer Brigitte Bex, de vrouw van de gerenommeerde juwelier Stephan Peigneux om het leven komt tijdens een ogenschijnlijke homejacking.

Deel 1: De gijzeling

Deel 2: Verborgen verlangens

Deel 3: Tot de dood

