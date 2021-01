Door een combinatie van een kilometerheffing en het ondersteunen van carpooling kan de bezettingsgraad in auto’s in België toenemen van 1,44 naar 1,5. Dat berekende het Planbureau. Het gaat om een beperkte stijging, maar de maatregelen kunnen wel leiden tot een merkbare verbetering van de verkeerssituatie op de plaatsen en tijdstippen waar de congestie het hoogste is.