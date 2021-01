Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) is de procedure opgestart om de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen in te trekken. Aanleiding zijn de homofobe uitspraken op sociale media van de imam. Die heeft van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) woensdag het bevel gekregen om het land te verlaten.