Marc Noppen ziet opnieuw zware gevallen op intensieve zorgen van UZ Brussel

Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, merkt op dat er in de afgelopen dagen opnieuw zware gevallen binnenlopen op de Covid-19-afdeling van intensieve zorgen en dat baart hem zorgen. Een voorspellend model dat hij liet opmaken door wiskundige Kurt Barbé toont bovendien dat de stijging naar de derde golf is ingezet.

Via een tweet maakte CEO Noppen woensdagavond het nieuwe predicitiemodel van Barbé bekend en voegde hij eraan toe dat hij er “totnogtoe telkens boenk op zat”. Het model houdt rekening met de aanname dat de sanitaire maatregelen niet worden versoepeld. De derde golf die te zien is op de curve behaalt haar piek eind maart. Hoewel het om minder dan 3.000 hospitalisaties gaat, tegenover meer dan 7.000 bij de top van de tweede curve, is de uitloper van de derde golf veel langer. Pas in juli gaat het aantal hospitalisaties opnieuw richting nul. De grafiek houdt ook rekening met de huidige intrede van de Britse en andere exotische varianten.

“Beperk het aantal contacten”

“Indien we de huidige maatregelen opvolgen, valt het nog mee tussen aanhalingstekens. Maar de lengte van de curve gaat toch tot aan de zomer. Dat is een belangrijke boodschap voor geen versoepelingen. De verstrenging van maatregelen, zoals het verbod op de niet-essentiele reizen, zijn wel nodig”, stelt Noppen. “Alles wat het aantal verschillende contacten vermindert is goed. Beperkt het aantal contacten. Dat is de boodschap. De korte pijn. Een beetje zoals in Oost-Azië”.

De poltici reageren nu ook alerter op de slechter wordende coronacijfers, merkt de CEO van het UZ Brussel op. En dat zal nodig zijn, want in zijn eigen ziekenhuis merkt hij dat de COVID-19-afdelingen opnieuw onder druk komen staan. “We zien opnieuw zware opnames op intensieve zorgen. De afgelopen twee weken hadden we geen opnames meer met catastrofale presentaties. Intensieve liep stilaan leeg, maar nu zien we opnieuw zwaar zieke mensen die aan de beademing moeten in buiklig. Dat is nieuw en toch alarmerend. Bovendien ziet het personeel dit al voor de derde keer, terwijl ze nog maar zelf net hun eerste prikje van het vaccin hebben gehad”, vertelt Noppen.