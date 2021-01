De poging van de Europese Commissie om de bitse strijd te bedaren waarin ze verwikkeld zit met farmaproducent AstraZeneca, is op niets uitgedraaid. Het bedrijf heeft nog altijd geen helderheid verschaft over de levering van de coronavaccins die de Europese Unie heeft besteld, zegt de Commissie. Wel was de toon van het nieuwe overleg om de ruzie over de aangekondigde vertraging op te lossen “constructief”.