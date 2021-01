Man die met dochter van viaduct sprong, maandag nog opgepakt omdat ex ergste vreesde

Een man van 35 uit Willebroek heeft zich woensdagochtend met zijn dochter van zes in de armen van het viaduct in Vilvoorde gestort. Twee dagen eerder had zijn ex nog klacht ingediend omdat hij op Facebook verontrustende berichten had gepost. De politie had hem ondervraagd, maar liet hem gaan omdat er geen concrete aanwijzingen waren dat hij iets ergs van plan was. “Er zijn mensen die zo overtuigend zijn dat ze zelfs een psychiater om de tuin kunnen leiden.”