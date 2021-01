Koppel dat kampeerde in tentje aan OCMW-gebouw heeft opnieuw dak boven het hoofd

Een koppel uit het Oost-Vlaamse Beveren geraakte in financiële moeilijkheden en moest hun sociaal huurhuis verlaten waardoor ze geen onderdak meer hadden. Bij wijze van protest sloegen ze kamp op aan het OCMW. TV Oost vertelde het verhaal van het koppel en dat leverde hen opnieuw een dak boven het hoofd op nadat een kijker van de regionale zender hen te hulp schoot. Robby en Isabelle verblijven nu tot vrijdag in een huis in Sint-Niklaas, luidt het.

Robby Goossens en Isabelle Schepers hebben de afgelopen week buiten geslapen. Het koppel kon de huishuur niet meer betalen en werd onverbiddelijk op straat gezet. Een tijdelijke oplossing die ze voorgesteld kregen door het OCMW van Beveren was voor hen geen optie. Om een statement te maken sloeg het koppel hun tentje eerst op in het Pareinpark, om dan naar de tuin van het OCMW-gebouw in Beveren te trekken.

Een luide kreet om hulp, die intussen zijn vruchten heeft afgeworpen. “Het koppel dat kampeerde aan het OCMW-gebouw in Beveren heeft intussen tijdelijk onderdak gekregen buiten Beveren”, legt schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) uit.

Definitieve oplossing

“Uiteraard kunnen we hier in Beveren niet zomaar een schuif opentrekken en er een woning uithalen, dat vraagt tijd. We werken nu aan een definitieve oplossing samen met de maatschappelijk werker”, zegt de schepen. “We blijven wel verantwoordelijk voor die mensen. Het is niet zo dat we ze onderbrengen in een andere gemeente om er bij wijze van spreken van af te zijn, dus we blijven hen opvolgen.”

(Lees verder onder de video)

Het verhaal van Robby en Isabelle bracht heel wat teweeg, waardoor ze nu - tijdelijk - een dak boven het hoofd hebben — © TV Oost

De grootste reden voor de uithuiszetting was dat Robby en Isabelle hun huur niet meer kunnen betalen. Die zou volgens hen plots met enkele honderden euro’s gestegen zijn. Robby raakte daarbovenop zijn uitkering ook kwijt. Maar doordat hun verhaal in de media kwam, is er nu een lichtpuntje. Er is hulp en het koppel woont nu tijdelijk in Sint-Niklaas.

“Die mensen kennen de wetgeving niet en weten niet waar ze moeten gaan, niet de juiste dienstverlening”, vertelt Suhad Kajtazi van FEDAG - een onafhankelijke organisatie die ondersteuning en bemiddeling aanbiedt - aan regionale zender TV Oost. “Daardoor geraken het mensen bij het OCMW of het ziekenfonds en daar kunnen ze de juiste oplossing niet krijgen. Ze zijn ook niet op de hoogte van alle materies.”

“We zullen vrijdag horen of het wordt verlengd en als de huisvesting weer in orde komt”, aldus een ietwat hoopvolle Robby. “Zodra dat weer in orde is, zal het wel snel de goede richting uitgaan.”