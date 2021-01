In interviews zegt de topman van AstraZeneca dat de Europese Unie onterecht klaagt over het niet nakomen van het vaccincontract: “Er was geen verbintenis met Europa. We hebben gezegd dat we ons uiterste best gingen doen." Het leek erop dat het farmabedrijf zijn kat zou sturen naar overleg met de Europese Commissie, maar dat gaat vanavond toch door.