Zes mannen en zes vrouwen beslissen over gevangenisbruid voor moord op Andy

Leuven/Aarschot/Glabbeek

In het hof van assisen Vlaams-Brabant in Leuven is woensdag de jury geloot in de zaak tegen Kristel Appelt (27) en Bjorn De Candt (30). Beiden worden beschuldigd van moord op Andy Vandereyt op 2 december 2018 in Aarschot. Appelt kwam in september vorig jaar nog in het nieuws toen Tongenaar Mike G., de man met wie ze in de gevangenis van Hasselt huwde, haar wilde laten ontsnappen.