BOIC wil 500 vaccinaties voor Olympische atleten bij essentiële beroepen

"Laat de Olympische atleten toe bij de vaccinaties voor essentiële beroepen." Dat zegt dokter Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Bellemans, die ook verbonden is aan het ZOL als kniechirurg, vraagt aan de overheid een 500-tal vaccins voor de Olympische atleten en hun entourage om hen te vaccineren na het zorgpersoneel en de kwetsbare groepen. Ruim één vijfde van de Belgische Olympische atleten liep al een besmetting met covid-19 op, omdat ze vaak naar het buitenland moeten reizen voor competities. "Door hen te vaccineren, beschermen we hen in de aanloop naar Tokio voor een mogelijke besmetting.", zegt de dokter nog.