Het Russische lagerhuis heeft unaniem ingestemd met de verlenging van het New Start-verdrag met vijf jaar. Dat verdrag regelt de nucleaire wapenbeheersing tussen Rusland en de VS, maar dreigde op 5 februari te vervallen. De goedkeuring komt er nadat Russisch president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden het dinsdag eens werden over een verlenging.