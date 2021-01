Farmabedrijf AstraZeneca heeft zijn voor woensdag geplande vergadering met de Europese Commissie en de EU-landen geannuleerd. Dat meldt een goedgeplaatste Europese bron. Er is discussie ontstaan over het contract dat de Europese Unie met AstraZeneca over de leveringen van coronavaccins heeft afgesloten, nadat AstraZeneca had aangekondigd dat het fors minder dosissen zal leveren dan overeengekomen is.