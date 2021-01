Burgemeester Rotterdam richt zich tot relschoppers: “Heb je nu een goed gevoel?”

Na verschillende rellen omtrent de strengere coronamaatregelen in Nederland, heeft Rotterdams burgemeester Adhmed Aboutaleb dinsdag een videoboodschap gedeeld. Aboutaleb is woedend en laat dat ook duidelijk blijken. “Heb je nu een goed gevoel dat je onze stad mee naar de vernieling hebt geholpen?”, klinkt het.

(tica)