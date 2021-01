Van Moord tot Verdict: Stephan Peigneux krijgt als laatste Belg de doodstraf

Luister hier naar deel 3 van ‘De Man met de Gouden Handen’.

De Tongerse goudsmid moet zich in zijn eigen stad verantwoorden voor de moord op zijn echtgenote Brigitte, twee jaar eerder. Hij had haar doodgeslagen met een halter, omdat hij zijn homoseksuele geaardheid niet langer kon verdringen. En passant zou hij ook nog eens 50 miljoen Belgische frank (1,25 miljoen euro) euro aan verzekeringsgeld opstrijken.

In het derde en laatste deel van ‘De Man met de Gouden Handen’, het eerste dossier van onze podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’, vertelt Peigneux’ advocate Ann Van de Steen over de zeer vijandige sfeer tijdens het proces. “Peigneux was een scheldwoord geworden”, zegt ze. “Er was een grote walging van pers en publiek naar Stephan en zijn advocaten toe.”

De jury is bijgevolg niet mals voor de juwelier: op de vijfde procesdag veroordelen ze Peigneux tot de dood, als laatste in België. Al wordt de doodstraf niet meer uitgevoerd, maar omgezet in levenslange dwangarbeid. Maar Peigneux is niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen. Wat hij dan wél onderneemt, hoort u in deel 3 van ‘De Man met de Gouden Handen’. geo

