Huisartsen “verontrust” door signalen in hun praktijken

Domus Medica zegt “verontrust” te zijn over de signalen die het vanop het terrein bij de huisartsen ontvangt. Er is voorlopig dan wel nog maar sprake van een “diffuus beeld” met vooral regionale uitschieters, maar in de eerste en tweede golf was ook dat net een van de eerste alarmsignalen

De coronacijfers vertonen reeds een aantal dagen opnieuw een positieve trend. “Het virus zet duidelijk meer druk”, zei viroloog Steven Van Gucht dinsdag op de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. “Dat komt door een toename in onze contacten, een verhoogde mobiliteit, het seizoenseffect en de hogere besmettelijkheid van nieuwe varianten.”

Ook huisartsenvereniging Domus Medica ziet dat er her en der huisartsen signalen uitsturen dat het sinds deze week drukker is op hun praktijk en ze meer infecties registreren. Wel is dat voorlopig nog een regionaal gebonden probleem. “Sommige huisartsen rapporteren dat ze meer patiënten over de vloer krijgen, terwijl dat het bij anderen dan weer net rustiger is”, klinkt het bij voorzitter Roel Van Giel. Daarom heeft Van Giel het ook over een “diffuus beeld”. De vinger leggen op waar huisartsen precies meer patiënten registreren, is ook moeilijk omdat de signalen vanop verschillende locaties komen. Er is dus nog geen sprake van een uniform beeld waarbij het water de huisartsen opnieuw aan de lippen staat.

Toch geeft Van Giel aan “verontrust” te zijn. Tijdens de vorige golven ontstond het probleem namelijk ook regionaal om daarna alsmaar verder uit te dijen.