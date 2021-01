Professor Dirk Devroey gekant tegen nieuwe maatregelen voor jongeren

De Vlaamse ministers van Sport en Jeugd bereikten dinsdagavond een akkoord over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren, maar professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) reageerde in ‘Terzake’ dat hij niet achter de nieuwe maatregelen staat.

De regels voor wie jonger is dan 12 jaar worden aangescherpt: zij mogen nog slechts één hobby beoefenen, en dat in kleinere bubbels van hoogstens tien. Jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen dan weer versoepelingen: zij mogen weer samenkomen voor georganiseerde activiteiten, zij het alleen in openlucht, met maximaal tien personen. Kampen mogen doorgaan met maximaal 25. Het voorstel wordt nog voorgelegd aan het Overlegcomité, maar minister van Jeugd Dalle hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan.

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey is echter tegen de nieuwe maatregelen gekant, zei hij dinsdagavond in Terzake: “Uiteraard heeft iedereen nood aan sociaal contact, jongeren net als ouderen. Maar ze zitten al in een bubbel in de klas, in een zeer grote bubbel van min of meer twintig. Dat wil zeggen dat daar dag in dag uit een risico bestaat dat zij elkaar besmetten. En als ze dan nog eens met een bubbel van twintig andere leerlingen gaan basketten – en zoals het voordien was: nog eens gaan tennissen of fietsen – maakt dit dat hun bubbel honderd is.”

Devroey wees erop dat hoe meer contacten mensen hebben – of dat nu kinderen of volwassen zijn – hoe meer kans er is dat het virus doorgegeven wordt

“Je moet kiezen: ofwel houd je het onderwijs open en kies je daar ook resoluut voor, ofwel laat je de sociale contacten toe voor die kinderen, sport en activiteiten. Maar ze allebei toelaten, op dit moment, met wat ons te wachten staat, vind ik geen goede maatregel”, aldus Devroey. “Het is zoals vaak eigenlijk: men durft geen strengere maatregelen nemen en dan komen we in een oneindig lange periode van halve maatregelen met een uitzichtloze lockdown.”

“Als je het zuiver op het gebied van infectie bekijkt, dan moet je zeggen: alles moet dicht. Maar als je ook kijkt naar onderwijs: studenten moeten leren en met elkaar leren omgaan. Dan kan ik me erin vinden dat je deeltijds scholen openhoudt. Eigenlijk hadden we ondertussen ook al tijd om dat online onderwijs goed te ontwikkelen, zodat je daar ook voor lager onderwijs zou op kunnen terugvallen. Al geef ik ook toe: er kunnen problemen zijn met thuissituaties”, klonk het.

“Niet de motor”

Professor kindergeneeskunde en voorzitter van de Belgische Academie voor Pediatrie Ann De Guchtenaere zei in Terzake dat scholen openhouden absoluut cruciaal is, niet alleen educatief maar ook als veilige haven voor kinderen, die tijdens de eerste lockdown veel vaker te maken kregen met angststoornissen en fysiek geweld. Ze zei ook “bijzonder blij” te zijn met de maatregelen die hobby’s nog toelaten. Volgens haar, en de psychiaters in de pediatrische taskforce, hebben jongeren nood aan die (fysieke) activiteiten. Zij benadrukte dat kinderen nog steeds niet “de motor” zijn van de pandemie.