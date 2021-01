AstraZeneca: “Twee maanden achter op schema”, vooral door problemen in België en Nederland

De topman van AstraZeneca, Pascal Soriot, heeft de uitrol van hun vaccin in Europa verdedigd nadat er spanningen waren ontstaan door vertragingen in leveringen. De problemen zouden vooral te wijten zijn aan fabrieken in België en Nederland. Dat schrijft BBC.

“We liggen twee maanden achter op schema”, zei Soriot tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Zijn team zou “24/7 doorwerken om de vele problemen in de productie van het vaccin op te lossen.”

Volgens hem heeft de late beslissing van de EU om hun vaccin te bestellen ervoor gezorgd dat ze maar een beperkte tijdspanne hebben om foutjes in de levering recht te trekken. Ook in het Verenigd Koninkrijk zouden er problemen met de leveringen geweest zijn, maar omdat zij al drie maanden eerder een contract tekenden, had AstraZeneca meer tijd om die te verhelpen.

Hij zei verder nog dat er vooral problemen opdoken bij de opschaling van de productie in twee fabrieken, één in België en in één in Nederland. “Het is ingewikkeld. Zeker in een eerste fase waarin je nog te maken krijgt met een hoop andere problemen. We geloven dat we de problemen nu hebben opgelost, maar we lopen twee maanden achter op schema.” (sgg)