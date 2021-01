Er is dinsdag een eerste klacht wegens politiegeweld ingediend bij het Comité P, dat toezicht houdt op de politie, in verband met de “betoging tegen klassenjustitie” zondag in Brussel. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF en woordvoerster Nancy Van Barel van het Comité P bevestigt het nieuws. Over de inhoud van de klacht is er nog geen informatie.