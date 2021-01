OPROEP. Wat is uw remedie tegen de winterdip?

Donkere dagen, de lente die nog wel even op zich laat wachten en de coronacrisis die maar blijft aanslepen: het is de perfecte cocktail voor een knoert van een winterdip. De symptomen variëren van vermoeidheid over somberheid tot toegenomen eetlust. De aanslepende coronamaatregelen dreigen dat gevoel alleen maar te versterken.

Wij zijn benieuwd naar uw recept tegen de winterblues. Hoe houdt u de fut erin nu feestjes, uitstapjes en bezoekjes tot een minimum herleid zijn? Wat is uw gouden tip? Kijkt u elke dag naar uw favoriete comedian? Houdt uw ochtendwandeling u op de been? Of belt u elke dag met uw beste vriend(in)? We horen het graag via dit formulier.

jom